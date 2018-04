Herken je dat gevoel dat je een dusdanige rommelende maag hebt, dat je niet te genieten bent? Deze staat van chagrijnig en hongerig zijn, heet ook wel ‘hangry’. Het heeft alles te maken met de juiste timing waarop je eet, maar ook met wat je eet. In ieder geval zijn marsen, drop en koekjes niet aan te raden.

‘Hangry zijn’ is een psychologische en emotionele reactie op het hebben van honger. Als we te lang niet gegeten hebben, daalt onze bloedglucose. Als onze bloedsuikerspiegel (te) laag is, heeft dit invloed op onze cognitieve functies. Ons lichaam probeert vervolgens zelf de bloedsuikerspiegel te verhogen door cortisol en adrenaline (stresshormomen) te laten vrijkomen. Deze worden gelinkt aan agressie en kunnen de reden zijn dat we bloedchagrijnig worden.

Vaak als we hangry zijn, eten we het eerste wat binnen handbereik te vinden is: suiker- en koolhydratenrijk eten. Dit lost niets op, want uiteindelijk krijg je een nog grotere dip. Wat moet je wel eten? Een mix van vezels, eiwitten en gezonde vetten. Te denken valt aan een stukje roggebrood met avocado of humus, een handje ongezouten noten, yoghurt of kwark met bosbessen of een grote kom groentesoep.

Lees ook: