Deze groente- en fruitsoorten hebben de meeste voedingswaarden

Als we van plan zijn om wat gezonder te gaan leven, denken we al snel aan het eten van meer groenten en fruit; in de ochtend een smoothie met banaan en avocado, tijdens de lunch een pompoensoepje en in de avond een extra portie broccoli. Maar bevatten deze groenten ook daadwerkelijk de meeste voedingswaarden?

De uitkomsten van een onderzoek van de William Paterson University in New Jersey zal je doen verbazen. Onderzoeker Jennifer Di Noia maakte een top 20 lijst met groenten en fruit die het hoogste scoren qua voedingswaarden. Zij heeft hierbij gekeken naar zeventien voedingsbestanddelen die essentieel zijn voor onze gezondheid: eiwitten, kalium, foliumzuur, calcium, ijzer, vezels, en de vitamines B1, B2, B3, B6, B12, A, C, D, E en K.

Zie hier de lijst en check of jouw smoothie, soepje of portie broccoli wel zo gezond zijn.

Groenten en fruit met de meeste voedingswaarden:

1. Waterkers

2. Chinese kool

3. Snijbiet

4. Spinazie

5. Witlof

6. Sla

7. Peterselie

8. Romeinse sla

9. Boerenkool

10. Andijvie

11. Bieslook

12. Rode paprika

13. Rucola

14. Broccoli

15. Pompoen

16. Spruitjes

17. Pijpajuin

18. Koolraap

19. Bloemkool

20. Wortelen