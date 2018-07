8x de leukste weetjes over zoenen

Onze eerste echte zoen, die herinneren we ons toch allemaal? Maar wist je ook dat zoenen goed voor je is, dat het tandbederf tegen gaat en dat je na een minuut tongdraaien 26 calorieën verbrandt? Wij hebben op Wereld Kus Dag de leukste en opmerkelijkste weetjes over zoenen voor je op een rijtje gezet.

Zoenen is goed voor je. Als je het regelmatig doet, kan zoenen ervoor zorgen dat je een paar jaar langer leeft. Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat mannen die elke ochtend hun vrouw kussen wel vijf jaar langer leven. Dus kom op mannen, zoenen maar!

French kiss

Ga je voor een tongzoen, ook wel French kiss genaamd, dan gebruik je alle 34 spieren in je gezicht. Bij een gewone zoen zijn dit er maar twee.

Met zoenen worden er behoorlijk wat bacteriën verspreid. Per zoenpartij krijg je al snel zo’n tachtig miljoen bacteriën binnen. Op zich is dit geen slechte zaak. Wat heet, zoenen is goed voor je afweersysteem.

Ontstaan zoenen

Er is een theorie die beweert dat zoenen ontstaan is toen moeders met de mond voorgekauwd eten aan hun kinderen doorgaven om ze te voeden. Dit is niet het meest romantische plaatje wat we ons kunnen voorstellen, maar dit zou wel betekenen dat de vrouwen de ontdekkers zijn van de zoen.

Er is echter ook een theorie die stelt dat zoenen een geëvolueerde vorm is van het ruiken aan elkaar om er zodoende achter te komen of iemand biologisch gezien wel geschikt voor je is. De waarheid ligt in het midden.

336 uur zoenen

We besteden gemiddeld twee weken van ons leven aan zoenen. Dat is omgerekend 336 uur. Dat is qua calorieën verbranding toch weer mooi meegenomen.

Het record zoenen? De langste kus ooit was tussen het Thaise koppel Ekkachai en Laksana Tiranarat. Zij zoenden in 2011 om precies te zijn 46 uur, 24 minuten en 9 seconden achter elkaar. Dat is bijna twee dagen achter elkaar zoenen. Je moet er maar zin (en tijd) voor hebben.

‘X’

Als we onderaan ons Whatsapp berichtje iemand een zoen willen geven, doen we dit meestal door een ‘x’ in te typen. We weten allemaal dat dit voor ‘kus’ staat. Waarom is dat eigenlijk zo? In de Middeleeuwen, toen de meeste mensen nog niet konden lezen of schrijven, schreven ze hun naam door middel van een ‘x’. Vervolgens kusten ze het teken om hun oprechte bedoelingen te tonen. Sindsdien staat ‘x’ dus voor ‘kus’.

Lees ook: