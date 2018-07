In de spotlight: Lex van Delft van escortbureau voor lesbische seks De Stoute Vrouw

Tijdens een gekke avond met whisky, sigaretten en gesprekken over vrouwen en seks ontstond bij Lex van Delft en haar inmiddels ex-zakenpartner het plan voor een escortbureau voor lesbische seks. Stel, je hebt als lesbische vrouw zin in seks of je bent als vrouw nieuwsgierig hoe het is om met een andere vrouw intiem te zijn, waar kan je dan terecht? “Voor veel vrouwen die niet uit de kast zijn, is een lesbische kroeg niet altijd een anonieme plek.”

In 2016 was De Stoute Vrouw een feit: het eerste escortbureau voor lesbische seks. “Mannen kunnen overal terecht, maar vrouwen niet. Er zijn heel veel vrouwen die graag willen weten hoe het is om intiem te zijn met een andere vrouw en dit ook graag een keer willen meemaken. Ik krijg mails van jonge vrouwen die denken dat ze op vrouwen vallen, maar ook van oudere vrouwen die hun hele leven al met een vrouw willen zijn, maar dit niet durfden of getrouwd waren.”

“Er zit nogal een stigma op”

Het is niet lastig om vrouwen te vinden die escort willen zijn. “Ik krijg gemiddeld drie sollicitaties per week. De vrouwen die een escort boeken, zijn vaak zenuwachtig. Achter al deze vrouwen schuilt een verhaal. Soms gaan er tien mailtjes over en weer voordat ze daadwerkelijk een escort boeken. Er zit nogal een stigma op, als je als vrouw een escort boekt.”

Sommige vrouwen die zich melden bij Lex hebben een nare ervaring achter de rug of hebben een operatie ondergaan en zijn hierdoor onzeker over hun lichaam. “Dit zijn hetero vrouwen die denken dat niemand hen wil aanraken. Als je lange tijd niet aangeraakt bent en je voelt je heel onzeker, dan is een escort een goede optie. Het is voor deze vrouwen minder intimiderend om weer aangeraakt te worden door een vrouw dan door een man.”

Lex krijg regelmatig na afloop mails van vrouwen dat ze zich door die ene escortdate veel zekerder voelen en weer verder kunnen met hun leven. “Voor veel vrouwen vraagt het de nodige moed om mij te bellen of te mailen. Soms wachten ze maanden. Er zijn ook vrouwen die een escort boeken om te knuffelen of om in elkaars armen te liggen. Het is dus niet altijd seks. Soms is er alleen de behoefte om een vrouwenlichaam te voelen.”

Voor haar dood in de armen van een vrouw liggen

Een verhaal wat Lex niet snel zag vergeten, is dat van een 89-jarige vrouw. Zij wilde voor haar dood nog in de armen van een vrouw liggen. “Ze vroeg aan mij of ik die wens kon inwilligen. Deze vrouw was getrouwd geweest en inmiddels weduwe. Ze was erna heel emotioneel en heeft uiteindelijk nog een keer geboekt. Ze vertelde me dat als ze haar leven over zou kunnen doen ze dan voor een vrouw zou kiezen.”

Lex ziet dit werk als haar missie. “Ik wil zoveel mogelijk vrouwen laten ervaren hoe mooi het is om met een vrouw te zijn. Ik ben sinds ik dit werk doe nog meer van vrouwen gaan houden. De bijzondere en persoonlijke verhalen die ik hoor en de feedback die ik krijg over hoe blij vrouwen zijn, dan denk ik: dit had er toch al veel eerder moeten zijn. Gelukkig wordt het steeds normaler en geaccepteerder. Tien jaar geleden zag je nooit twee vrouwen zoenen in een reclame, nu wel.”

