Toen het zoontje (3) van kinderslaapcoach Geertje van Heeswijk anderhalf jaar oud was, sliep zij gemiddeld drie uur per nacht. Als Casper ging slapen, moest Geertje soms drie kwartier naast zijn bedje liggen. Hij werd vier keer per nacht wakker en na vijf uur ‘s morgens werd er niet meer geslapen. Geertje riep de hulp in van een psycholoog die haar leerde om slaap coaching op haar zoon toe te passen. “Na drie dagen hoefde ik alleen nog maar op de gang te zitten.”

Het was een pittige periode, aldus Geertje, die toen zwanger was van de tweede. “Casper was ontzettend moe, had veel driftbuien en was hangerig. Zelf sliep ik veel te weinig. Je komt in een vicieuze cirkel terecht, die ik echt wilde doorbreken.” Ze leerde hoe ze Casper kon begeleiden om zelf in slaap te vallen, zonder papa of mama naast hem. Het resultaat was verrassend en snel.

Steeds later wakker

Geertje werd enthousiast over de stapjes die er werden gezet. “In de eerste week werd Casper al veel minder vaak wakker. Die kleine overwinningen gaven mij zo’n goed gevoel. Slaap is zo belangrijk, het is de basis van je hele bestaan.” Al snel sliep Casper de nachten helemaal door, alleen werd hij nog heel vroeg wakker. Het was zwaar om dat er uit te coachen, maar uiteindelijk werd hij in de ochtenden ook steeds later wakker.

In haar omgeving viel het Geertje op dat er veel mensen zijn met slaapproblemen, vooral door kinderen die niet goed slapen. “Ik kwam erachter dat er kinderslaapcoaches bestaan. In Amerika is het normaal dat ouders naar een slaapcoach gaan. Ik ben de opleiding Gentle Sleep Coaching gaan doen, waarmee je kinderen leert om zelfstandig in slaap te vallen. Het is een milde manier waarbij je het huilen minimaliseert.”

Begin 2018 heeft Geertje de opleiding afgerond en is toen samen gaan werken met Karolien Kop van het bedrijf By Sleep. “Het gaat als een trein. Kinderen die slecht slapen is een groot probleem en ik zie veel radeloosheid bij ouders. Veel kinderen van twee hebben nog nooit een nacht doorgeslapen. We leven in een periode waarin mensen veel willen en ook veel doen op een dag. Al die prikkels krijgen kinderen ook mee, waardoor ouders en kind oververmoeid makkelijk oververmoeid raken.”

“Na acht dagen zie je echt verbetering”

Volgens Geertje is het belangrijk dat je consequent bent in je reactie. “Je moet van tevoren afspreken wat je doet bij het naar bed gaan en dit doe je dan vervolgens altijd. De slaapcoaching begint met drie avonden naast het bed zitten en dan wacht je tot je kind slaapt. Aan de hand van een stappenprogramma ga je verder aan de slag. Na acht dagen zie je echt verbetering. De coaching duurt in totaal drie weken en dan slapen de meeste kinderen structureel veel beter .”

De vraag ‘En, slaapt ‘ie al door?’ is een veel gestelde vraag, met name door moeders. “In zo’n vraag kan een ondertoon en een verwachting zitten. Mensen begrijpen soms niet hoe zwaar het is om acht keer per nacht je bed uit te moeten. Veel ouders zitten ’s nachts met hun handen in hun haar: wat moet ik doen? Een dergelijke vraag zorgt voor onbegrip en dat wordt als vervelend ervaren. Een kinderslaapcoach kan ouders hierbij helpen.”

