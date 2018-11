Al ruim achttien jaar werkt digital consultant en community expert Maartje Blijleven voor grote bedrijven als KLM, Postcode Loterij en Heineken, waarbij diversiteit en communities altijd belangrijk zijn geweest. Nu richt ze zich daar volledig op. Van huis uit heeft ze meegekregen dat het normaal is dat iedereen gelijkwaardig is, maar toen ze ging werken voor grote merken zag ze dat de corporate wereld er heel anders uitzag. “In het bedrijfsleven, in de media en op podia zie je een heel eenzijdig beeld, waar voornamelijk witte mannen het voor het zeggen hebben.”

Maartje is door haar hippie ouders geëmancipeerd en feministisch opgegroeid. Ze was de enige die wel bij dat meisje in het woonwagenkamp mocht spelen. “Mijn huidige vriendenkring is divers in de breedste zin van het woord. Ook een stad als Amsterdam waar ik woon, is heel divers. Bij de grote merken waarvoor ik werk, zie ik een ander, meer eenzijdige cultuur. Dat match niet met het straatbeeld.”

Dezelfde kansen

Ze heeft niks tegen witte mannen, maar Maartje wil wel dat haar kinderen en andere kinderen ook andere rolmodellen zien op podia en in de media waarmee ze zich kunnen identificeren, zodat zij later weten dat ze dezelfde kansen krijgen en daar ook voor gaan. “Nu mijn eigen kinderen ouder worden, ben ik veel bewuster bezig met diversiteit en inclusiviteit. Ik vind het super belangrijk dat als mijn zoon en dochter gaan werken, dat mijn dochter niet minder betaald krijgt volgens de statistieken, alleen maar omdat ze een vrouw is. En dat de kinderen van mijn gekleurde vriendinnen dezelfde kansen krijgen als mijn (witte) kinderen.”

Een jaar geleden is Maartje met drie anderen IncludeNow. gestart. Wat twee jaar geleden begon met een besloten Facebookgroep is nu uitgegroeid tot een online community én stichting, waarmee ze mensen inspireren, informeren en verbinden. “Diversiteit is niet zomaar iets leuks, maar een noodzaak als je als bedrijf succesvol wilt blijven. Vooral bij de jongere generaties sla je anders echt de plank mis. Wat dat betreft lopen we nog steeds achter.”

Momenteel is Maartje bezig met het ontwikkelen van We love communities, een platform voor community lovers. Ook schrijft ze een boek. “Communities zijn urgent geworden in een tijd waarin de wereld zo snel verandert. Zowel merken als media bedrijven, bureaus en ondernemers hebben een enorm probleem met consumentenvertrouwen en engagement. Het is nog nooit zo belangrijk geweest dat wij personaliseren, verbinden en transparant zijn. Voor mijn project We love communities doe ik research en heb ik tientallen experts geïnterviewd en naar hun ervaringen met communities gevraagd.”

Te weinig vrouwelijke experts op het podium

Deze week vindt de European Women in Tech conferentie plaats in de Rai in Amsterdam. Volgens Maartje is het heel goed dat er zo’n event is. “Het is belangrijk voor de bewustwording, maar ik zou willen dat alle tech events een fifty fifty balans hebben als het gaat om vrouwelijke en mannelijke deskundigen die op het podium staan.” Om die reden is ze samen met Jessika Lynch een jaar geleden WomenTalkTech gestart, omdat ze vinden dat er te weinig vrouwelijke experts op het podium staan bij tech en innovatie events.

In de volgens haar door mannen gedomineerde tech wereld is het nodig dat er vrouwelijke rolmodellen komen die laten zien dat er toffe tech beroepen zijn waar vrouwen in kunnen uitblinken. “Vijftig procent van de banen die onze kinderen straks hebben, bestaan nu nog niet. Dat worden allemaal tech banen. We willen meer vrouwen op het podium die hun verhaal uitdragen en daarmee een reflectie zijn voor de volgende generaties.”

