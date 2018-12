Dit zijn de social media trends voor 2019

Hoe raak je de juiste snaar op social media als bedrijf en zorg je ervoor dat je meer leads krijgt? Vaak wordt social media geassocieerd met branding en online zichtbaarheid en dus niet met sales. Dat is een achterhaald idee. Als je social media op de juiste manier inzet, kan je met kanalen als Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram leads genereren voor jouw bedrijf. Maar dan moet je wel weten wat de trends zijn voor 2019.

De wereld van marketing is continu in verandering. Wat verleden jaar nog goed werkte, kan zomaar vandaag geen resultaat opleveren. Ook de rol van social media wordt hierbij steeds groter en belangrijker, ook in het bedrijfsleven. De behoeftes en interesses van de doelgroep veranderen, social media kanalen passen algoritmes aan en het wordt steeds moeilijker om onderscheidend te blijven ten opzichte van de concurrentie. Het is dus belangrijk om up to date te blijven over de laatste trends op het gebied van online marketing, waar social media onderdeel van uitmaakt.

Conversiekanaal

In 2018 lag de focus minder op interacties, zoals likes, shares, comments, maar meer op performance, zoals e-commere en conversie, oftewel het percentage bezoekers dat tot een transactie overgaat. Er is geen weg meer terug, want ook in 2019 zal social media steeds meer een conversiekanaal zijn. Geen overbodige luxe dus om als bedrijf advies in te winnen op het gebied van online marketing, zoals van Freshback Media.

Lange tijd zijn bedrijven gewend geweest om content te plaatsen in de vorm van posts op de bedrijfspagina. Deze worden vervolgens gepromoot onder de doelgroepen. Dit gaat volledig veranderen, want alles draait om stories, of dit nu op snapchat, Facebook of Instagram is. Dit is een nieuwe vorm van content, die veel meer gericht is op het bieden van korte, tijdelijke full screen verhaallijnen.

Besloten groepen

Besloten groepen, zoals op Facebook en LinkedIn, waren jaren geleden een wezenlijk onderdeel van social media. Daarna zijn ze een beetje verdwenen, maar dergelijke groepen zijn echter bezig met een herbeleving. Grote kanalen, zoals LinkedIn en Facebook, hebben nieuwe features ingevoerd. Zo kun je bijvoorbeeld als merkpagina ook deelnemen aan groepen.

Facebook Messenger en WhatsApp krijgen een steeds groter rol, juist als het om het behalen van meer leads gaat. Messaging-platformen zijn razend populair over de hele wereld. Door die groeiende populariteit vindt er een verschuiving plaats van advertentiemogelijkheden richting de messaging-platformen. Facebook Messenger loopt daarin voorop, maar ook WhatsApp krijgt steeds meer een commercieel tintje.

Voice

Tenslotte speelt voice een steeds een belangrijkere rol op social media. Comments waren voorheen altijd tekstueel, maar inmiddels kan er op diverse sociale netwerken ook met videoboodschappen, plaatsje en gifjes worden gereageerd. En doet dus ook voice zijn intrede. LinkedIn heeft al aangekondigd dat gebruikers voice fragmenten kunnen gaan toevoegen als comments. Ook podcasts zijn weer in opkomst.