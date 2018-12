Hiervoor heeft Nederlandse consument dit jaar geld geleend

Economisch was 2018 een goed jaar. Ook het komende jaar blijft de economie groeien, aldus het economisch bureau van ING. Weliswaar niet zo hard als nu, maar zij noemt de voorspelde groei van twee procent nog altijd ‘flink’. We geven als consumenten weer meer geld uit, ook geld dat we niet hebben. Het aantal afgesloten leningen stijgt nog steeds de laatste jaren. Waarvoor hebben mensen dit jaar geld geleend en wat kunnen we financieel in 2019 verwachten?

Een aantal jaren terug werd er veel geleend om de restschuld bij de verkoop van een huis te financieren. Als je je woning verkoopt voor een prijs die lager ligt dan de hypotheek blijf je zitten met een restschuld. Door de enorme stijging van de huizenprijzen de afgelopen tijd is dit steeds minder vaak noodzakelijk. Het oversluiten van te dure leningen is in 2018 voor veel consumenten een belangrijke reden geweest om te lenen. Daarnaast zijn een nieuwe auto en een verbouwing belangrijke leendoelen.

Auto financiering

In Nederland rijden ruim acht miljoen auto’s rond. Grote aankopen, in dit geval een auto, worden vaak gekocht met één of andere vorm van financiering, zoals een persoonlijke lening. Deze lening wordt niet alleen gebruikt als auto financiering, maar ook voor een verbouwing of om dure consumptieve leningen over te sluiten in één lening. Veel mensen die een lening hebben lopen, kunnen flink besparen door deze lening over te sluiten.

Veel huiseigenaren kiezen voor een verbouwing aan hun huis, zoals de keuken of badkamer. In het eerste kwartaal van 2018 zijn in Nederland twaalf procent meer leningen aangevraagd voor een verbouwing dan een jaar eerder. Vaak wordt een verbouwing gefinancierd met een hypotheek, maar het kan ook met een persoonlijke lening. Een veel voorkomende verbouwing is een nieuwe keuken. Bij het geld lenen voor een verbouwing is de rente aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Koopkracht 2019

Wat kunnen we tenslotte volgens Nibud qua koopkracht verwachten in 2019? Werkenden met een modaal inkomen (2.100 euro netto per maand) gaan er volgend jaar het meest op vooruit. Vrijwel iedereen gaat profiteren van de belastingverlagingen, de verhoging van de heffingskortingen en de loonstijgingen. Tweeverdieners met bovenmodale inkomens profiteren het meest. Zij hebben straks 128 euro per maand meer te besteden.

Voor een gezin met kinderen zal in sommige gevallen de koopkracht dalen. Tweeverdieners met kinderen gaan erop achteruit als één van de partners minder verdient dan het minimumloon. Voor een gezin met een modaal inkomen van 35.000 euro en één kind, waarvan één van de partners 10.000 euro per jaar verdient, betekent dat een koopkrachtdaling van 26 euro per maand. Voor alleenverdieners jonger dan 55 jaar geldt dat zij opnieuw zullen merken dat de algemene heffingskorting van de niet-verdienende partner (de ‘aanrechtsubsidie’) verder wordt afgebouwd.