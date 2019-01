Aan het begin van de internet revolutie en de komst van het world wide web, zo’n 25 jaar geleden, begon Monique van Dusseldorp met het samenstellen van programma’s en het selecteren van sprekers voor tech en innovatie events. Ze wist toen: er staan nu dingen te gebeuren die grote gevolgen gaan hebben. “Als veranderingen snel gaan, zijn events een mooie manier om bij elkaar te komen en een gesprek te hebben.”

Onder haar eigen naam Van Dusseldorp BV stelt Monique inmiddels twintig tot dertig keer per jaar events samen en staat ze zelf tien tot twintig keer per jaar als moderator op het podium. “Een goed event draait niet alleen om een leuk verhaal. Een goed event zorgt ervoor dat er binnen een specifieke sector dingen veranderen. Een event zet iets in gang, soms in een stroomversnelling, zowel op zakelijk als kennis niveau.”

Monique bevindt zich een sector waarin de veranderingen razend snel gaan. “Nu is bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie een groot en ingewikkeld thema. Dit gaat op alles een enorme impact hebben. Je kunt dit soort ingewikkelde onderwerpen heel goed aan de orde stellen op een event. Je kan mensen bij elkaar brengen die samen meer weten. Je bereikt met een event vaak niet alleen de mensen in de zaal, maar een veel groter publiek, via de media, via verslagen, online in allerlei vormen. In die zin hebben events een belangrijke rol. Het gaat niet zozeer om het verspreiden van kennis, maar meer om het gesprek dat nodig is, om de invalshoeken te laten zien.”

Diversiteit is groter

Wat is Monique haar visie op de verdeling mannelijke en vrouwelijke sprekers? “Er zijn bepaalde sectoren waarin simpelweg minder vrouwen werkzaam zijn. Dan kan je wel zeggen: ik wil de helft mannen en vrouwen, maar als er maar vijf procent vrouw werkzaam is, dan is dat bijna niet te realiseren. Datzelfde geldt ook voor etnische diversiteit, of zelfs diversiteit in leeftijden. Dat is overigens maar een deel van het probleem en het is mooi om te zien dat aan die kant dingen echt aan het verschuiven zijn. De diversiteit van de mensen in de sector is echt veel groter dan een tijd terug.”

Er is nog wel iets meer aan de hand. Het is wellicht super generaliserend wat ik nu zeg, maar als je tegen een man zegt: “ik heb een publiek voor je, wil je wat komen vertellen?”, dan zeggen ze “ja, graag!”. Vraag je een vrouw, dan krijg je sneller het antwoord dat ze zich afvragen of ze daar geschikt voor zijn. Of het wel uitkomt. Of ze wel genoeg weet. En als ze al toezeggen, dan blijkt vaak later dat het toch niet lukt. Vrouwen zeggen echt significant vaker af.”

Het vinden van goede sprekers

Wat maakt iemand tot een goede spreker? “Het gaat erom dat ik mensen vind die een interessant verhaal hebben, die kennis of ervaringen of een visie hebben die voor het publiek relevant zijn. Zelfs als ze nog nooit eerder op het podium hebben gestaan. Er zijn mensen die ogenschijnlijk van zichzelf geweldige sprekers zijn. Ze komen op, de zaal is meteen vol aandacht, je hoort een fijne stem, met een klein grapje of onverwachte observatie wordt de toeschouwer het verhaal in getrokken. Het lijkt moeiteloos te gaan.”

Wat Monique evengoed opvalt, is dat sprekers die met zo’n rust het podium op komen lopen, vaak juist ontzettend goed voorbereid zijn. “Het lijkt heel nonchalant, maar dat is het niet. De spreker weet wie er in de zaal zit. Dat grapje, daar is even over nagedacht. Het verhaal is geoefend en de spreker weet zoveel van het onderwerp, dat variaties mogelijk zijn. Wie uitgenodigd wordt om te spreken, doet er goed aan dat echt voor te bereiden. Oefenen. Advies vragen. Moet je vaker spreken: laat je een keer coachen, daar leer je van.”

Lees ook: