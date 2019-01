Het begon allemaal met een berichtje in een besloten Facebookgroep met vijftienduizend vrouwen die allemaal iets met technologie te maken hebben. In de post had sprekerscoach en communicatiestrateeg Jessika Lynch geschreven wat ze van een van haar klanten, een event organisator, had gehoord; namelijk dat er gewoon niet veel vrouwen zijn die willen spreken op (tech) events. Is dat waar of niet, vroeg ze aan de community. Ze kreeg meer dan vierhonderd reacties van vrouwen in tech die wel degelijk willen spreken en expertise in tech hebben.

Het is duidelijk dat er iets mag veranderen, aldus Jessika. Samen met Maartje Blijleven, die een van de reacties op haar post had geplaatst, heeft ze onlangs de online community WomenTalkTech opgericht. “Ik wilde hier wat aan gaan doen. Mijn doel is om vanuit mijn ervaring als sprekerscoach vrouwen te begeleiden om hun plek in de wereld in te nemen, waardoor ze meer impact hebben. Hier hoort spreken in het openbaar ook bij.”

Van tech naar TEDx

Jessika woont al ruim twintig jaar in Nederland. Ze is opgegroeid in New York, waar ze vanaf jonge leeftijd op school moest leren en oefenen met presenteren. “Het viel mij op dat mijn Nederlandse collega’s vaak minder ervaring hadden met het spreken in het openbaar en dat er veel vraag was om dit beter te kunnen doen. In mijn werk als marketingdirecteur bij een groot technologiebedrijf werd ik regelmatig gevraagd om speeches te schijven en presentaties in elkaar te zetten voor executives.”

Toen Jessika voor zichzelf als communicatiestrateeg begon te werken, bood ze aan om bij TEDxAmsterdam te helpen. “Het moest een klein opdrachtje zijn, maar ik werd zó verliefd op het werken met mensen die zo veel passie hebben en echt een impact in de wereld maken.” Zij is inmiddels negen jaar bezig met onder andere ook internationale TEDx events en heeft een TEDx special voor het onderwijs mede opgericht. “Om een goede TEDtalk te geven, moet je echt jezelf laten zien en ook duidelijk je ware boodschap communiceren. Die combinatie vind ik heel mooi.”

Meer vrouwen in leiderschapsposities

Snel werd haar communicatiewerk omgetoverd naar sprekerscoach en thoughtleadership expert. Maar Jessika miste nog iets. “Tachtig procent van mijn klanten is man. Ik vind ze super leuk en wil zeker met ze blijven werken. Maar we hebben veel meer vrouwelijke stemmen nodig in de (tech) wereld en daar wil ik ook aan werken.”

Wat wil Jessika met WomenTalkTech bereiken? “Allereerst dat er meer vrouwen op het podium staan bij tech events. Daar mag meer balans komen. Ik bedoel hiermee niet per se als moderators of juryleden, maar vrouwen die spreken vanuit hun expertise en leiderschap. Daarnaast willen we vrouwen helpen om zich tot betere sprekers te ontwikkelen, waarbij we ze ondersteunen om hun boodschap duidelijk te maken. Tenslotte hebben wij als groter doel dat er meer vrouwen in leiderschapsposities komen in de toekomst.”

