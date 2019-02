Je eigen webwinkel starten? Zo doe je dat!

Negen van de tien Nederlanders shopt inmiddels online. Nederland zit zelfs in de top 5 van EU-landen waar het meeste online wordt gewinkeld, aldus het CBS. Waar zo’n negentig procent van de Nederlanders jaarlijks minimaal één aanschaf online doet, shopt meer dan tien procent wekelijks via het internet. Dat is goed nieuws voor ondernemende mensen die een webwinkel willen starten. Wij hebben een aantal tips op een rijtje gezet.

Vooral kleding, accessoires, schoenen en sieraden worden in Nederland het meest online aangeschaft. Dat zijn dus prima producten om online te verkopen. Het is echter wel zinvol om een niche te vinden binnen de markt. Je trekt dan wellicht geen hordes bezoekers aan, maar de mensen die bij jouw webwinkel komen, zijn sneller geneigd om iets te kopen. Bij een nichemarkt heb je met minder concurrentie te maken en is het makkelijker om een hoge positie in Google te veroveren.

Webwinkel beginnen

Als je je niche gevonden hebt en je gaat een webwinkel beginnen, is het voor je potentiële bezoekers belangrijk dat het duidelijk is waarom ze bij jouw webwinkel een bestelling moeten plaatsen. Een succesvolle webwinkel heeft iets wat andere webwinkels niet hebben en dit mag duidelijk naar voren komen. Sta even stil bij wat jij brengt en wat jou en jouw webwinkel uniek maken. Richt je daarnaast niet alleen op het bestellen, maar zorg ook voor klantenbinding op een andere manier, bijvoorbeeld door het aanmelden voor een nieuwsbrief of een speciaal kennismakingsaanbod.

Herkenbare huisstijl

Bij een webwinkel gaat het natuurlijk om de producten die je verkoopt, maar er is meer. Het uiterlijk van je website is ook belangrijk. Zorg voor een herkenbare huisstijl, waarin je het gebruik van kleuren, lettertype en logo vastlegt. Vervolgens is het belangrijk dat je hoge kwaliteit product foto’s laat maken. Vanaf de start is het optimaliseren van je website voor Google essentieel. Zorg ervoor dat bezoekers snel het product kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn. Het vereenvoudigen van navigatiemenu’s, het aanbieden van zoekmogelijkheden, een sitemap etc. zijn noodzakelijke functies, die het vinden van het juiste product vergemakkelijken.

Fysieke beleving

Een mooie website, pakkende teksten, prachtige foto’s, kortingen; het is allemaal belangrijk, maar wat wordt er uiteindelijk thuisbezorgd? De fysieke beleving is net zo belangrijk als de online aankoop. Een kale doos met wat plakband erom zal geen blijvende indruk achterlaten. Een leuke verpakking, een begeleidend schrijven, een klein extraatje, het doet er allemaal toe. Het runnen van een webwinkel betekent dat alles jouw liefdevolle aandacht mag krijgen en dat is weer voelbaar voor je (potentiële) klanten.

Online kassa

Het is tenslotte fijn als bezoekers snel en eenvoudig kunnen betalen. Het verloop van het betalingsproces draagt bij aan een positieve ervaring. Het proces van winkelwagen tot ‘bedankt voor uw bestelling’ mag niet langer dan twee minuten duren. Vaak moet een bezoeker eerst registreren en allemaal velden invullen. Dit kan ervoor zorgen dat iemand afhaakt. Ook alleen de keuze uit IDEAL is niet optimaal. Je kan ook kiezen voor creditcard, afterpay, Paypal of Klarna.