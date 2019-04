Het combineren van werk en gezin is praktisch onmogelijk, zo blijkt uit recent Europees onderzoek van Sitly. Hoe doen vrouwen dit met een topfunctie? Daar wordt vaak van gezegd dat ze te ambitieus en hard zijn en te weinig op het schoolplein staan. Nieuws.nl ging op onderzoek en sprak Corianne Visser (31), Marketing & Communicatie Manager bij myBrand: Ze heeft een meer dan fulltime baan en is moeder van een dochter (7).

Balans

Corianne: “Ik ervaar een balans tussen mijn werk en gezin en vind beide even belangrijk. Ja, ik ben ambitieus, maar die ambitie en mijn werk geven mij juist energie. Dit straal ik ook naar mijn dochter uit. Ik vertel haar over mijn werk, wat ik doe en waar ik me mee bezig houd. Ik heb weleens weken waarin ik zestig uur werk, maar dan neem ik de week erop weer wat meer tijd voor mijn gezin en mezelf.”

Haar dochter heeft doordeweeks hockeytraining en dan zorgt Corianne dat ze er is. “Dan doe ik in de avond nog wat werk, maar dat vind ik geen probleem. Maar dat moet wel bij je passen. Voor sommige vrouwen levert dat stress op, maar ik draai het om. Ik richt me op waar ik energie van krijg en wat mijn dochter leuk vindt om te doen. Mijn partner werkt ook fulltime. We stemmen goed af en als we beide er niet voor mijn dochter kunnen zijn, hebben we genoeg mensen om ons heen die haar kunnen opvangen.”

Ambitie

Er is veel aandacht voor diversiteit en dat er meer vrouwen topfuncties moeten vervullen. “Als je er te veel aandacht aan geeft, wordt het een dingetje. In ons bedrijf ben je welkom als je ambitie hebt, of je nu man of vrouw bent. Ik heb mijn ambitie ook uitgesproken. Vrouwen stellen zich vaak bescheiden op, dus pakken minder snel een bepaalde functie. Ik kom uit een omgeving waar vrouwen stoppen met werken als ze kinderen krijgen. Ik heb altijd ambitie gehad en vind het leuk om mezelf en mijn baan centraal te stellen, in plaats van dat alles om het gezin draait. Dit geef ik ook aan mijn dochter mee.”

Rolmodel

Ziet Corianne zichzelf als een rolmodel? “Ik wil aan andere vrouwen laten zien: spreek uit waar je naartoe wilt en welke ambities je hebt, maar houd het wel in balans. Ik hoef me niet te vergelijken met mannen. Ik laat gewoon zien wat ik kan en probeer ergens te komen; het maakt niet uit dat ik een vrouw ben. Ik zie dat de kwaliteiten van een vrouw, een stukje creativiteit en ook een bepaalde rust in gespreken, een grote bijdrage leveren in bedrijven.”

Vooroordelen en aannames

Gaat jouw dochter echt zo vaak naar de opvang? Ja, die vraag krijgt Corianne ook, vooral van vrouwen. “Ik kan me niet voorstellen dat je blij wordt van een week thuiszitten. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Hoe blijf je dan scherp en hoe werk je dan aan je eigen ontwikkeling? Dat is voor mij belangrijk en geeft mij ook plezier. Ik vind het niet erg als ik die vraag krijg. Ik leg dan uit wat ik doe en hoe ik dit combineer. Ik wil juist anderen inspireren en die aannames wegnemen.”

Een van die aannames is dat vrouwen aan de top van die harde vrouwen zijn. Hoe ervaart Corianne dat? “Ik ervaar dat zelf niet zo. Voor mij is authentiek blijven heel belangrijk, ook bij een top positie. Ik breng juist mijn vrouwelijke kwaliteiten naar het werk en zou het zonde vinden als vrouwen hard worden en zich anders gaan voordoen.”

Schuldgevoel

Veel vrouwen hebben last van schuldgevoel, heeft Corianne daar ook last van? “Daar loop ik soms bij een groot project tegenaan. Maar dan weet ik ook dat er weer rustige momenten komen. Ik denk dat het belangrijk is om in gesprek te blijven met je werkgever en dat je soms moet aangeven dat de thuis situatie om aandacht vraagt.”

Zelfzorg

Hoe zorgt Corianne goed voor zichzelf? “Sporten is voor mij belangrijk. Ik ben wielrenster, dat doe ik ook met collega’s. Ik organiseer elk jaar een trip naar een berg om te fietsen. Ik heb wel een uitdaging nodig met sporten. Daarnaast hebben we een myCoach programma, dus ik heb ook een coach. Dit werkt preventief; als het niet goed gaat, wordt dit op tijd gesignaleerd. Tussen de middag ga ik vaak even lopen en we hebben een saladebar op werk.”

Trots

Soms vraagt Corianne zich af wat een vrouw in de weg zit om haar ambitie uit te spreken en er voor te gaan. “Ik vermoed dat veel vrouwen worden afgeschrikt door alle verhalen en dat je als vrouw met een topfunctie nergens meer tijd voor hebt. Ik denk dat daar een angst zit. Kan je dan nog wel terug? Ik ben er vooral heel trots op en wil juist laten zien dat het veel kan brengen, niet alleen binnen een organisatie en aan jezelf, maar ook aan je gezin.”