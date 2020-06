Podcast expert Mirjam Hegger is deze zomer gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws

Podcasten. je hoort het steeds vaker om je heen, maar misschien vraag je je af: wat is het nu eigenlijk precies? Waar kun je podcasts luisteren? En welke podcasts moet je luisteren? Of misschien overweeg je om de komende zomerperiode te gebruiken om je eigen podcast te gaan maken. Waar begin je dan? En wat moet je weten als je je eigen podcast wilt starten?

Deze zomer hebben we podcast expert Mirjam Hegger als gasthoofdredacteur gevraagd om jou mee te nemen in alles wat met podcasts te maken heeft. In het dagelijks leven is Mirjam ondernemer en helpt zij bedrijven om hun eigen succesvolle podcast te starten.

Mirjam ligt nog nét niet met een koptelefoon in bed, maar podcasts zijn wel echt haar second love. Als liefhebber van het eerste uur kan ze jou als geen ander vertellen welke podcasts hot zijn en wat je moet doen als je zelf wilt beginnen met podcasten. Daarom gaat ze jou verrassen tijdens deze heerlijke Zinderende Podcast Zomer om jouw podcast vuurtje aan te wakkeren om nu eindelijk podcasts te gaan luisteren óf om je eigen podcast te gaan maken.

Wat kun je verwachten tijdens de Zinderende Podcast Zomer?

Elke week lees je artikelen, interviews en kun je natuurlijk podcasts beluisteren die Mirjam voor je selecteert. Je krijgt exclusieve nieuwtjes, interessante no-how over podcasten en hoort natuurlijk welke podcasts hot zijn deze zomer en die je echt niet mag missen. Tot slot kun je een aantal toffe interviews verwachten met succesvolle en talentvolle podcast makers.

Podcast Fun Facts

Volgens de laatste telling zijn er op dit moment 5.971 verschillende podcasts in Nederland. Het woord ‘podcast’ is een combinatie van het Engelse ‘broadcast’ en een iPod. Vorig jaar luisterden vijf miljoen Nederlanders naar een podcast en gemiddeld wordt er vier uur per week geluisterd. Het handige aan een podcast luisteren, is dat je ze kunt luisteren als je tegelijkertijd iets anders aan het doen bent, zoals autorijden, sporten of een luier verschonen.

Uit onderzoek blijkt dat 85 procent van de podcast luisteraars de gehele aflevering luistert en 87procent terugkomt als ze eenmaal je podcast hebben gevonden. Podcast luisteraars zijn dus trouwe fans. Er zijn podcasts over de meest bijzondere en grappige onderwerpen. Zo is er in Amerika eentje speciaal voor potlood liefhebbers en in Nederland is er een podcast die helemaal over pretparken gaat. Uit onderzoek blijkt dat er meer mannen dan vrouwen naar een podcast luisteren. Daar gaan wij deze zomer natuurlijk verandering in brengen tijdens deze Zinderende Podcast Zomer.