Thuisbezorgd.nl gaat boodschappen Marqt bezorgen

Biologische supermarktketen Marqt gaat samenwerken met Thuisbezorgd.nl, de grootste eten bestelsite van Nederland, om verse en 100% biologische boodschappen – van verse kant-en-klare-maaltijden, tot duurzame schoonmaakmiddelen – aan huis te bezorgen. Consumenten kunnen kiezen uit meer dan 300 producten en de bestelling wordt direct bezorgd vanuit de winkels van Marqt in Amsterdam en Den Haag.

Gemak dient de mens

De snelle bezorging biedt uitkomst als consumenten gemaksartikelen missen, of als er bijvoorbeeld op het laatste moment iets nodig is voor bij de borrel of tijdens het koken – van Hollandse kaas tot eieren, vlees en diverse vega(n) producten, alles is verkrijgbaar via de Thuisbezorgd.nl app. De producten van Marqt kunnen van maandag tot en met zaterdag besteld worden van 10:00 tot 19:00 uur en op zondag van 11:00 tot 19:00 uur.

“We zien tegenwoordig dat consumenten ons platform niet alleen omarmen voor het bezorgen van hun favoriete maaltijd, maar ook voor het bezorgen van boodschappen en gemaksartikelen, of dat nu verse groenten en fruit zijn, of essentiële voorraadartikelen”, aldus Gijs Weterings, Country Director Thuisbezorgd.nl.

Verse dagelijkse boodschappen

“Daarom behoren supermarkten als Marqt tot de snelst groeiende sectoren voor bezorging. Door de samenwerking met Marqt maken we het aanbod van boodschappen en gemaksartikelen op Thuisbezorgd.nl nog diverser en dit maakt het voor iedereen die Thuisbezorgd.nl gebruikt nog makkelijker om ook hun verse, dagelijkse boodschappen te bestellen bij ons.”

“Bij Marqt kun je terecht voor je biologische boodschappen. Onze koks maken elke dag weer heerlijke biologische kant-en-klaar-maaltijden op de winkelvloer. Écht lekker vers dus. Daar willen we heel Amsterdam en Den Haag van laten genieten”, aldus Jeroen Bouwmans, regiomanager Marqt.

Wereldwijde groei partner- en bezorgnetwerken

Aangezien de vraag van de consument voor het thuisbezorgen van boodschappen en gemaksartikelen naar verwachting zal blijven stijgen, blijft dit een prioriteit voor Thuisbezorgd.nl en moederbedrijf Just Eat Takeaway.com, met ambities voor verdere wereldwijde groei binnen de partner- en bezorgnetwerken. Momenteel bezorgt het bedrijf boodschappen in samenwerking met meer dan 20.000 locaties wereldwijd, waaronder enkele van de meest gerenommeerde supermarktketens als Albert Heijn, 7-Eleven, Asda, Casino Group, One-Stop, Coop en SPAR.