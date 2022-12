Koningin Máxima hoort verhalen over armoede aan in Nijkerk

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag de verhalen aangehoord van verschillende bewoners in Nijkerk die moeite hebben om rond te komen. Ook sprak de koningin met vrijwilligers, professionals en hulporganisaties in de gemeente over hun ervaringen met armoede.

De koningin ging in buurthuis Het Paashuis met mensen in gesprek over de moeite die het soms kan kosten om rond te komen, vooral gezien de hoge energiekosten en de inflatie nu. Máxima sprak met de eigenaar van een bakkerij, een vrouw die gepensioneerd is, een man die medisch afgekeurd en werkloos is en een huisvrouw die een zoon heeft van 14 jaar.

Ook sprak Máxima sprak met de voedselbank in de gemeente, stichting Streams, Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad, HipHelpt en SchuldHulpMaatje Nijkerk over hun ervaringen met armoede. Tot slot hoorde Máxima de verhalen over dit thema aan van verschillende professionals van onder andere de gemeente Nijkerk en de welzijnsorganisatie Sigma.

De koningin erkent dat mensen het steeds lastiger hebben met het betalen van hun rekeningen door de stijgende kosten. Zo bracht zij afgelopen maand in Amsterdam-Noord een bezoek aan de Sociale Kruidenier in Amsterdam-Noord. Bij dit initiatief van de voedselbank kunnen mensen met een krappe beurs lang houdbare producten kopen tegen een kleine prijs.