BARCELONA (ANP) - De Spaanse ploeg Caja Rural heeft met debutant Alex Molenaar de 113e editie van de Tour de France in gang getrapt in Barcelona. De 23 teams rijden met tussenpozen van vijf minuten een etappe van bijna 20 kilometer vanaf het Parc del Fòrum naar het Olympisch Stadion op de fameuze berg Montjuïc, waar zich uren van tevoren al veel wielerfans hadden gemeld.

De Nederlandse ploeg Picnic-PostNL stond als tweede op de startlijst. Viervoudig Tourwinnaar en titelverdediger Tadej Pogačar is met UAE Team Emirates iets voor 19.00 uur als laatste aan de beurt en finisht naar verwachting rond 19.15 uur. Visma-Lease a Bike, met tweevoudig winnaar Jonas Vingegaard, gaat vijf minuten eerder van start. Mathieu van der Poel, die mikt op de eerste gele trui, vertrekt met Alpecin-Premier Tech om 18.05 uur.

De Tour start voor de eerste keer in 55 jaar met een ploegentijdrit. In deze editie geldt de tijd van de snelste renner. Eerder was dat de vierde renner, zodat de ploeg voor een belangrijk deel bij elkaar moest blijven. Nu kan de sterkste zijn eigen plan trekken op de Montjuïc, waar twee korte beklimmingen wachten van 5 en 7 procent.