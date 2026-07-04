DORDRECHT (ANP) - Feyenoord heeft de eerste oefenwedstrijd onder de nieuwe coach Giovanni van Bronckhorst gewonnen van FC Dordrecht. In het stadion van Dordrecht wonnen de Rotterdammers met 6-0.

De vorig seizoen aan Pisa verhuurde Calvin Stengs luisterde zijn rentree bij Feyenoord op met de openingstreffer. Hij zorgde daarna voor de voorzet waaruit Luciano Valente de tweede treffer maakte. Gonçalo Borges zorgde voor het derde en vierde doelpunt. In de tweede helft scoorden Tobias van den Elshout en Gaoussou Diarra nog.

De Belg Charles Vanhoutte speelde zijn eerste minuten voor Feyenoord. De andere aanwinsten, Mika Mármol en Nacho Ferri, zaten nog niet bij de selectie.

Van Bronckhorst is bij Feyenoord de opvolger van Robin van Persie. In zijn eerste periode als trainer leidde de oud-international de Rotterdammers in 2017 naar de landstitel.