Een blijvend gezond gewicht en een goede conditie? Wie wil dat nou niet. Volgens Health Master drs. Reinder Postma, bedenker van de Routine Methode, is mindful trainen hier het antwoord op. “Door mindful te trainen houd je sporten beter vol en behaal je op de lange termijn een veel beter resultaat.”

Reinder beschouwt een gezonde levensstijl als een kerncompetentie die je beter instaat stelt om je doelen in het leven te behalen. “Je haalt meer uit het leven als je fit bent en een gezond gewicht hebt.” Maar hoe bereik je dit?

Mindful trainen

Een blijvend gezond gewicht en een goede conditie moet je volgens Reinder benaderen als proces van groei en persoonlijke ontwikkeling: “Dit sluit goed aan op trends als mindfulness, spiritualiteit, zelfverkenning en ontwikkeling. Zo levert mindful trainen veel op.”

Mindful trainen houdt in dat je luistert naar je lichaam. “Dat betekent dat je traint naar belastbaarheid. Als je je top voelt, train je grensoverschrijdend. Als je je echter slecht voelt, doe je wat je die dag aankunt. Hierdoor houd je sporten uiteindelijk beter vol en behaal je op de lange termijn een veel beter resultaat.”

3 effectieve sportoefeningen die je zo zwaar kunt maken als je zelf wilt

In bovenstaande video toont Reinder drie effectieve sportoefeningen: lunges, push-ups en burpees. Hij laat zien hoe je deze exercises zo zwaar kunt maken als je zelf wilt.

De volgende keer deelt Reinder hoe je naast mindful trainen ook mindful kunt eten.

Blijvend afrekenen met ongezonde gewoontes

Reinder is de ontwikkelaar van de Routine Methode, die ook beschreven staat in zijn boek De Gezonde Routine Methode. Hij focust zich op gezonde keuzes structureel onderdeel te laten uit maken van je leven. De methode richt zich daarbij op persoonlijke groei in de vorm van het aanleren van gezonde routines. Hij deelt op regelmatige basis adviezen en richtlijnen op Nieuws.nl.

