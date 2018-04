Heiner mist goud, Bouwmeester sluit sterk af

Finnzeiler Nicholas Heiner heeft in het wereldbekertoernooi voor de Franse kust in Hyères genoegen moeten nemen met de tweede plaats in het eindklassement. De voormalige wereldkampioen in de Laserklasse verspeelde tijdens de afsluitende medalrace zijn leidende positie in het klassement. Hij kwam als zevende over de finishlijn. Zijn naaste concurrent Jorge Zarif uit Brazilië won de finale en stelde daarmee de eindzege veilig in deze olympische klasse.

Marit Bouwmeester beëindigde haar succesvolle optreden in Hyères in stijl. De olympisch kampioene in de Laser Radial zegevierde in de medalrace. Ze was zaterdag dankzij een grote voorsprong op haar achtervolgers al zeker van de titel.

Kiran Badloe moest zich in de RS:X-klasse tevreden stellen met de zesde plaats in de eindstand. In de medalrace finishte de Nederlandse windsurfer als vijfde. Lilian de Geus eindigde in de medalrace als vijfde en belandde daardoor in het eindklassement op de zevende positie. In de 49erFX kwamen Annemiek Bekkering en Annette Duetz op de negende plek uit in de eindstand.