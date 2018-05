Haase treft Chung in Madrid

Robin Haase hoopt komende week in Madrid zijn tweehonderdste overwinning op de ATP Tour te kunnen vieren. De 31-jarige Hagenaar moet daarvoor wel zien af te rekenen met de Koreaanse tennisser Hyeon Chung, die begin dit jaar verrassend de halve finales bereikte van de Australian Open.

Haase staat op 199 zeges in ATP-toernooien. De afgelopen weken liet de beste Nederlandse tennisser wat kansen liggen om nummer tweehonderd binnen te halen. Op het gravel in Marrakech en Monte Carlo vloog Haase er direct uit. Dat gebeurde hem begin deze week ook in Estoril. Haase krijgt op het masterstoernooi van Madrid een nieuwe kans. Bij winst op Chung wacht de Belg David Goffin in de tweede ronde.

In het vrouwentoernooi begint Kiki Bertens zaterdag tegen Maria Sakkari. De 26-jarige Westlandse moest vorig jaar op de US Open buigen voor de Griekse. Simona Halep verdedigt in Madrid niet alleen haar titel, maar ook de eerste plaats op de wereldranglijst. Caroline Wozniacki kan de koppositie overnemen op het Spaanse gravel.