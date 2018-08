Hoogland weer Europees kampioen sprint

Jeffrey Hoogland heeft, na EK-zilver vorig jaar, in Glasgow de Europese titel gepakt op de sprint. De 25-jarige baanwielrenner uit Nijverdal was in de strijd om goud veel te sterk voor de Duitser Stefan Bötticher. Harrie Lavreysen won brons.

Het is de tweede individuele Europese titel voor Hoogland op de sprint. In 2015, het jaar van zijn doorbraak, werd hij ook Europees kampioen op dat onderdeel.

Hoogland deelde in de eerste heat een mentale dreun uit aan zijn Duitse tegenstander. Hij reed zo weg uit het wiel van Bötticher en pakte een groot gat. Met een flinke voorsprong kwam Hoogland over de streep. Bötticher, wereldkampioen in 2013, wilde het in de tweede race anders doen maar kon maar niet op kop komen. Hoogland hield de Duitser achter zich en toonde zijn suprematie.

,,Geweldig, geweldig. Het was zo’n lekkere dag dat alles klopte”, zei Hoogland na afloop van zijn gouden race tegen de NOS. ,,Ik ramde alles eruit. Ik wist dat ik op kop moest blijven want op snelheid win ik van hem. Jammer dat ik niet in de finale tegen Harrie moest want dan zou het een veel spannendere strijd zijn geweest.”

Hoogland trof Lavreysen echter al in de halve finale. Ondanks verlies in de eerste heat trok de 25-jarige renner alsnog de winst naar zich toe.

Lavreysen zelf pakte nog nooit een individuele medaille op een EK. In Glasgow kwam daar verandering in. Op het onderdeel waarin hij in 2017 WK-zilver veroverde, won hij brons. Hij versloeg in de troostfinale knap de Brit Jack Carlin, die eerder dit jaar op de WK in Apeldoorn nog naar een zilveren plak sprintte. Er moest een beslissende derde race aan te pas komen maar daarin was Lavreysen oppermachtig.