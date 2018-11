Magnus Carlsen blijft wereldkampioen schaken. De Noorse titelverdediger won in Londen de tweekamp van zijn Amerikaanse uitdager Fabiano Caruana. Als verwacht besliste Carlsen de strijd in de tiebreak met snelschaak, waarin hij meer bedreven is dat zijn opponent: 3-0 (best-of-four).

Sinds 2013 is Carlsen (27) nu wereldkampioen. Hij veroverde destijds de titel door de tweekamp van Viswanathan Anand te winnen. Eerder al verdedigde hij de titel in 2014 (tegen Anand) en 2016 (Sergei Karjakin) met succes.

Caruana kon leven met de nederlaag. ,,Het was tot het laatste moment een hard gevecht met weinig krachtsverschil. Ik denk dat we samen reclame voor onze sport hebben gemaakt en ik hoop dat we een nieuwe generatie hebben geïnspireerd ook te gaan schaken. Ik heb verloren van één van de beste spelers die deze sport ooit heeft gekend. Opgeven doe ik niet. Ik kijk uit naar een nieuwe kans om de wereldtitel alsnog te veroveren.”

Bobby Fischer is nog steeds de laatste Amerikaanse wereldkampioen, sinds zijn spraakmakende zege op de Rus Boris Spasski in 1972.

Na de twaalf klassieke partijen was er in Londen geen beslissing gevallen. Al die confrontaties eindigden in remise. Carlsen verdiende met zijn overwinning 550.000 dollar, zijn tegenstander kreeg 450.000. Aanvankelijk was de verdeling 600.000 tegen 400.000, maar vanwege de tiebreak werd dat aangepast.