Heemskerk en Kromowidjojo verder op 100 vrij

Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo hebben zich bij de WK kortebaan in Hangzhou geplaatst voor de halve finales op de 100 meter vrije slag. Heemskerk kwam in de kwalificaties tot de tweede tijd: 52,27. Alleen de Amerikaanse Mallory Comerford tikte eerder aan: 52,18. Kromowidjojo kwam tot 52,93, de vijfde tijd.

De estafetteploegen die woensdag het water ingingen plaatsten zich allebei voor de finale. Op de 4×50 wissel voor vrouwen noteerden Maaike de Waard, Kim Busch, Kromowidjojo en Heemskerk de vijfde tijd (1.46,99) in de kwalificaties. Het team van de Verenigde Staten was het snelst: 1.44,92. Ook op de 4×50 meter vrij voor gemengde teams plaatste Nederland zich als vijfde. Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Busch en Valerie van Roon kwamen tot 1.30,56. Ook hier was het Amerikaanse team goed voor de beste tijd: 1.29,80.