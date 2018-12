Hockeyers via Australië naar WK-finale

Met een uitblinkende Pirmin Blaak op doel hebben de Nederlandse hockeyers de finale van het WK in India bereikt. Oranje versloeg titelverdediger Australië na shoot-outs en speelt zondag tegen België om de wereldtitel.

Oranje leek al in reguliere speeltijd op weg naar de zege. De ploeg van bondscoach Max Caldas leidde met 2-1, na doelpunten van Glenn Schuurman, Seve van Ass en de Australiër Tim Howard toen Edward Ockenden met nog 26 seconden op de klok via een voet van de ongelukkige Thijs van Dam gelijk maakte. Na maar liefst twaalf shoot-outs mocht Nederland alsnog juichen. Daniel Beale kreeg de bal niet voorbij doelman Blaak.

Oranje nam met de winst enigszins revanche voor de verloren finale van het vorige WK tegen Australië (1-6). België plaatste zich voor de eindstrijd met een eclatante zege op Engeland (6-0). Nederland veroverde twintig jaar geleden voor de derde en laatste keer de wereldtitel.

Oranje leidde halverwege met 2-0. Schuurman sloeg de ploeg van Max Caldas in de negende minuut op voorsprong, na goed voorbereidend werk van Jonas de Geus. Van Ass maakte met enig geluk de 2-0, via de stick van tegenstander Howard die in de 44e minuut ook voor zijn eigen ploeg scoorde. Howard passeerde doelman Blaak nadat een strafcorner al mislukt leek.

Australië kreeg de meeste kansen in de halve eindstrijd, maar stuitte maar liefst zes keer in kansrijke positie op de doelman van Nederland. Australië, de wereldkampioen van 2014 en 2010, besloot zes minuten voor het einde meer risico te nemen. De titelverdediger wisselde de doelman voor een veldspeler. Australië mocht nog een strafcorner nemen maar het was opnieuw doelman Blaak die een treffer van Kieran Govers voorkwam. Amper een halve minuut voor het einde werd het alsnog gelijk toen Edward Ockenden via de stick van Schuurman doel trof.

Jeroen Hertzberger (2), Van Ass en Thijs van Dam verzilverden een shout-out voor Oranje, dat Mirco Pruyser en Robbert Kemperman vanaf 23 meter zag missen. Doelman Blaak dwong drie Australiërs tot een fout.