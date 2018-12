Orie en Sluiter Coaches van het Jaar

Raemon Sluiter en Jac Orie zijn allebei verkozen tot beste Nederlandse sportcoach van 2018. Dat gebeurde woensdag tijdens het Sportgala in de AFAS Live in Amsterdam. Nog niet eerder ging de Jaap Eden Award naar twee coaches. Shorttracktrainer Jeroen Otter was de derde genomineerde.

Sluiter kende een sterk jaar als trainer van tennisster Kiki Bertens. De Wateringse pakte dit jaar drie titels, bereikte de kwartfinales op Wimbledon en mocht meedoen aan de WTA Finals. Bij die seizoensfinale in Singapore kwam ze tot de halve eindstrijd. Door haar goede prestaties steeg Bertens dit jaar van de 31e naar de 9e plaats op de wereldranglijst. De 27-jarige tennisster was zelf niet genomineerd voor beste sportvrouw van 2018.

Voor Orie was het, na 2003 en 2017, de derde keer dat hij werd uitgeroepen tot beste coach. De schaatstrainer van Team Jumbo behaalde met zijn ploeg bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea vier gouden medailles: twee voor Kjeld Nuis en eentje voor Sven Kramer en Carlijn Achtereekte.

Orie en Sluiter namen allebei het woord op het podium. Orie deed een oproep om vooral ook de jeugd meer aan het sporten en bewegen te krijgen. ,,We moeten zuinig zijn op de jeugd”, zei de succesvolle schaatscoach.

Sluiter nam nadrukkelijk Bertens mee in zijn dankwoord. ,,Het is een waanzinnig grote eer om dit traject met haar mee te maken. Ze stond vandaag weer vier uur keihard er alles aan te doen om op het hoogste niveau te tennissen. Ze slaat er zelfs het Sportgala voor over.”