Waterpolosters opnieuw onderuit in VS

De Nederlandse waterpolosters hebben ook de tweede oefeninterland in en tegen de Verenigde Staten met ruime cijfers verloren. Na de nederlaag in Claremont (12-6) eindigde het tweede duel in Commerce in 12-5. Bente Rogge was met drie goals topscorer bij Oranje. De Amerikaanse ploeg is olympisch en wereldkampioen.

Bondscoach Arno Havenga vond dat zijn ploeg in de tweede wedstrijd iets beter partij bood. ,,We speelden met de nieuwe regels, onder meer kortere aanvalstijd in overtal en na corners. Daar anticipeerde Amerika beter op dan wij. Zo scoorden zij drie keer razendsnel uit een man-meer. Maar al met al was ook deze wedstrijd voor ons weer erg nuttig om te leren hoe we tegen de Verenigde Staten moeten spelen.”

Oranje sluit de tiendaagse oefenstage zaterdag af met de derde officiƫle interland tegen de Amerikaanse ploeg, in Lake Forest.