WK darts klaar voor Klaasen

Het is darter Jelle Klaasen niet gelukt de tweede ronde te overleven op het WK darts (PDC). De Brabander moest in een matige partij zijn meerdere erkennen in Keegan Bown. Het werd 3-1 voor de Engelsman.

De 34-jarige Klaasen stelde teleur met een gemiddelde van 79,25. Hij gooide slechts vijf keer een dubbel van de 22 kansen die hij kreeg. Ook gooide hij maar één keer een 180.

Klaasen won nog wel de eerste set, maar ging zich steeds meer ergeren aan zijn tegenstander en begon steeds slechter te gooien. Brown won de laatste set door vijftig uit te gooien.

In 2006 won Klaasen het WK van de BDO. Als qualifier versloeg hij twaalf jaar geleden Raymond van Barneveld in de finale.