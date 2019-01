‘Barney’ in afscheidsjaar in Premier League

Raymond van Barneveld mag in zijn laatste jaar als professioneel darter meedoen aan de prestigieuze Premier League. De 51-jarige Hagenaar heeft van de organiserende bond PDC opnieuw een invitatie gekregen. De belangrijkste dartsbond maakte het deelnemersveld van tien man bekend na de WK-finale in Londen, gewonnen door Michael van Gerwen. De Brabander verdedigt in de Premier League de titel.

De andere deelnemers zijn: Rob Cross, Peter Wright, Gary Anderson, Daryl Gurney, Gerwyn Price, Mensur Suljovic, James Wade en Michael Smith.

De Premier League 2019 bestaat uit zestien speelavonden waarna in mei de finaleronde in Londen wordt afgewerkt. Het dartscircus doet eind maart twee keer Ahoy in Rotterdam aan (27 en 28 maart).