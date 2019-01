Verbij: rot voor Nuis, mooi voor mij

Kai Verbij had zich bij de EK sprint in Collalbo al ruimschoots neergelegd bij een machtsovername door Kjeld Nuis toen de jury ingreep. De tweevoudig olympisch schaatskampioen werd na een grondige bestudering van de tv-beelden gediskwalificeerd wegens het wegtikken van een blokje. Daardoor kreeg Verbij alsnog de winnende tijd op zijn naam en keerde hij als winnaar van de 500 meter tevens terug op de eerste plaats in het tussenklassement.

,,Ja, een vreemde uitslag”, erkende de titelhouder bij de NOS. ,,Het is rot voor Nuis en niet mooi voor het toernooi, maar wel mooi voor mij. Zaterdag moet ik opnieuw scherp zijn, wie weet wat er dan voor mij mogelijk is.”

Verbij, die tot het EK een modaal seizoen draaide, leefde met Nuis mee. ,,Maar regels zijn regels. Als je een blokje raakt, ben je door de lijn gegaan en kun je er gewoon uit liggen. Vorig jaar gebeurde bij hem hetzelfde op het WK sprint en kwam hij ermee weg. Negen van de tien keer lukt dat ook. Maar Nuis heeft een risico genomen en na vorig jaar wordt er waarschijnlijk door de jury extra op hem gelet.”