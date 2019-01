Al-Attiyah eindwinnaar Dakar bij auto’s

Nasser Al-Attiyah heeft voor de derde keer de Dakar Rally bij de auto’s gewonnen. De Qatarees uit het fabrieksteam van Toyota had in de tiende en laatste etappe, een proef van 112 kilometer van Pisco naar de Peruaanse hoofdstad Lima, genoeg aan de twaalfde plaats om zijn eerste positie in het algemeen klassement vast te houden.

Al-Attiyah domineerde de rally. Hij won drie etappes en was vanaf de derde etappe de leider in de race. Hij had relatief weinig tegenslag en hield erkende rallyrijders als oud-winnaar Nani Roma (tweede op 46 minuten) en negenvoudig wereldkampioen S├ębastien Loeb (derde op 1.54 uur) achter zich.

De Spanjaard Carlos Sainz won de slotetappe. Dat was een kleine genoegdoening voor de winnaar van 2018, die al vroeg in de rally kuren kreeg met zijn Mini, op uren achterstand kwam en kansloos was voor een nieuwe eindzege.

Ook de Nederlandse troef Bernard ten Brinke kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. De autocoureur uit Zeddam moest in de achtste etappe opgeven met een kapotte Toyota.