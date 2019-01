Van der Haar wint veldrit in Rucphen

Lars van der Haar heeft de veldrit in Rucphen op zijn naam geschreven. De 27-jarige wielrenner bleef landgenoot Joris Nieuwenhuis voor en boekte zijn derde zege dit seizoen. Thijs Aerts, ploeggenoot van Van der Haar, finishte als derde.

Bij de Kasteelcross in Zonnebeke ging Kevin Pauwels met de zege aan de haal. De Belg haalde de Britse veldrijder Tom Pidcock in de voorlaatste ronde bij en soleerde naar de zege. De Belg Diether Sweeck werd derde.

Mathieu van der Poel en de Belgische veldrijders uit de WK-selectie, onder wie wereldkampioen Wout van Aert en Toon Aerts, sloegen beide crossen over. Van Aert en Aerts strijden zondag in Hoogerheide om de eindzege in de wereldbeker.

Michael Vanthourenhout ontbreekt in Hoogerheide. De Belg werd zaterdag tijdens de verkenning in Zonnebeke onwel en werd met een voedselvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Volgens zijn ploeg komt de deelname van Vanthourenhout aan het WK, volgende week in het Deense Bogense, niet in gevaar.