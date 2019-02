Derde wereldbekerzege Herzog op 500 m

Vanessa Herzog heeft voor de derde keer dit seizoen een wereldbekerrace op de 500 meter gewonnen. De Oostenrijkse schaatsster reed in Hamar tijdens de tweede manche op deze afstand een winnende tijd van 37,61. De Europees sprintkampioene verstevigde daarmee haar leidende positie in het klassement.

De Russin Angelina Golikova eindigde als tweede (37,90) en haar landgenote Olga Fatkoelina pakte brons met 38,09. Sanneke de Neeling was de enige Nederlandse deelneemster in de A-divisie. Ze reed de zestiende tijd (38,91).

Olympisch en wereldkampioene Nao Kodaira sloeg de tweede 500 meter in Hamar over. De Japanse favoriete, zaterdag winnares van de eerste race, koos voor een extra rustdag in de aanloop naar de WK afstanden in Inzell, die donderdag beginnen. Doordat ze drie wereldbekerraces miste, moet de beste sprintster van de schaatswereld vooralsnog genoegen nemen met de vijfde plek in het klassement.

De beste twaalf mogen deelnemen aan de wereldbekerfinale in maart in Salt Lake City. Eerste Nederlandse is Letitia de Jong op de zeventiende plek.