Joeskov wint 1500 m, Bosker vierde

Denis Joeskov heeft bij de vijfde wereldbeker in Hamar de 1500 meter gewonnen. De Rus zegevierde in een tijd van 1.44,95. Daarmee was hij ruim een seconde sneller dan de Noor Havard Bøkko, die met 1.46,28 zilver veroverde. De Zuid-Koreaan Kim Min-seok eindigde als derde in 1.46,39. Voor Joeskov was het zijn derde wereldbekerzege dit seizoen op de 1500 meter.

Alleen Marcel Bosker verscheen namens Nederland aan de start. Hij reed de vierde tijd (1.46,54). Olympisch en wereldkampioen Kjeld Nuis, Thomas Krol en Patrick Roest ontbraken op de schaatsmijl. Zij kozen voor een andere voorbereiding op de WK afstanden komende week in Inzell.

In het wereldbekerklassement, met Joeskov als nieuwe leider, staan Nuis (negende), Krol (tiende) en Roest (elfde) bij de beste twaalf. Zij zijn daardoor verzekerd van deelname aan de wereldbekerfinale in maart in Salt Lake City. Bosker staat op de vijftiende plek.