Van Ruijven verliest terrein op 500 meter

Lara van Ruijven heeft bij de wereldbeker shorttrack in Turijn net naast de medailles gegrepen. De 26-jarige shorttrackster moest in de finale genoegen nemen met de vierde plaats achter de Italiaanse Martina Valcepina, de Poolse Natalia Maliszewska en de Canadese Kim Boutin. De Poolse vergrootte daarmee haar voorsprong in het klassement op Van Ruijven.

De finale moest drie keer opnieuw in gang worden geschoten door incidenten bij de start. Bij de vierde start hield Van Ruijven in. Ze knokte zich naar de tweede plaats, maar verloor terrein bij een aanval van de Maliszewska.

Yara van Kerkhof won de B-finale en eindigde als vijfde.