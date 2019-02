Verstappen maakt kennis met nieuwe Red Bull

Red Bull Racing heeft de bolide voor het komende seizoen in de Formule 1 uit de garage gereden. De Oostenrijkse renstal toonde de RB15 voor het eerst op het circuit van het Engelse Silverstone, waar Max Verstappen enkele proefronden zal rijden.

Red Bull liet de fans even schrikken toen het via Twitter een foto van de bolide verspreidde die in rood en donkerblauwe kleuren was gespoten. Het bleek om een eenmalige uitvoering te gaan en niet om de ‘race-outfit’.

Los van de testkleur ziet de RB15 er toch wat anders uit dan zijn voorganger, waarin Verstappen vorig jaar twee grands prix won (Oostenrijk en Mexico). De brede voorvleugel valt het meest op. De auto is ook voorzien van een compleet nieuwe motor van leverancier Honda.