Schouten schaatst naar zege in Zweden

Waar de ijsvloer ook ligt, schaatsster Irene Schouten wint er. De rijdster van A-ware was ook de snelste in het Zweedse Luleå in de Grand Prix 4. Ze versloeg na een tocht over 84 kilometer haar drie medevluchters in de eindsprint. Carla Ketellapper-Zielman finishte als tweede en Carien Kleibeuker werde derde. Floor Peters kwam vlak voor de finish ten val en moest het met de vierde plaats doen.

Schouten blinkt dit jaar uit in de massastart en de marathon. Ze won eerder deze maand de wereldtitel op de massastart in Inzell. De 26-jarige stayer uit Andijk rijgt deze winter ook overwinningen in de KPN Marathon Cup aaneen en veroverde ook de titel bij het NK marathon op kunstijs.