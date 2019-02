Barker houdt Wild van wereldtitel scratch af

Kirsten Wild is er bij de WK baanwielrennen in Pruszkow net niet in geslaagd haar wereldtitel op het onderdeel scratch te prolongeren. De Britse Elinor Barker hield de Zwolse van het goud af. Wild bezorgde Nederland met het zilver wel de eerste medaille op de WK. Kort voor het einde was er een massale valpartij waar Barker, Wild en nog enkele andere rijdsters net voor bleven. Het brons was voor de Belgische Jolien D’Hoore.

Wild pakte vorig jaar op de WK in Apeldoorn drie gouden medailles: behalve op scratch ook op de puntenkoers en het omnium.