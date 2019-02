Kunstrijdster Van Tiel mag naar WK

Kunstrijdster Kyarha van Tiel mag deelnemen aan de WK in Tokio. De selectiecommissie kunstrijden van de KNSB heeft besloten Van Tiel af te vaardigen naar de wereldtitelstrijd die van 18 tot en met 24 maart wordt gehouden in Saitama, meldt schaatsen.nl.

Van Tiel voldeed zaterdag bij de Challenge Cup in Den Haag aan de limiet van de internationale federatie ISU op de korte kür. Op de vrije kür had ze al eerder aan de eis voldaan. Voor de 18-jarige Rotterdamse wordt het haar eerste WK. Niki Wories, die afgelopen weekeinde Nederlands kampioen werd, slaagde er niet in aan de eis op de vrije kür te voldoen.