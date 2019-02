Kramer wil ‘commercieel’ WK allround in Thialf

Sven Kramer wil zich actief gaan bemoeien met de toekomst van het allroundschaatsen op de langebaan. De negenvoudige wereldkampioen liet in Calgary weten, dat er plannen zijn om een ,,commercieel” WK allround op te zetten. Dat nieuwe toernooi, dat volgens de 32-jarige Fries niet ,,per se” onder de vlag van de internationale schaatsunie ISU hoeft plaats te vinden, zou dan elk jaar aan het einde van het seizoen in Thialf gehouden moeten worden.

,,Daar wil ik mij hard voor maken”, zei Kramer tegen de NOS in de aanloop naar de WK allround, die zaterdag in Canada beginnen. ,,Ik zie het al voor me en ik ben zeker niet de enige. De allerbeste schaatsers van de wereld spelen eveneens met deze gedachte. We kunnen elk jaar een vol Thialf krijgen als we zorgen voor een fantastische deal, niet alleen op financieel gebied, maar ook qua toernooi dat je aanbiedt.”

De WK allround in Calgary vormen voor de laatste keer een afzonderlijk toernooi op de ISU-kalender. Vanaf 2020 wordt het evenement samengevoegd met de WK sprint. De meeste schaatsers zijn daar geen voorstander van. Met vier kampioenschappen in één weekeinde voor mannen en vrouwen verliest een wereldtitel aan waarde en glans.

Vooral het toch al afnemende allroundschaatsen zou daarvan de dupe kunnen worden, zo vrezen Kramer en co. Daarom zijn er nu ideeën ontstaan om de WK allround een aparte status te geven, aan het einde van het seizoen in Heerenveen. ,,Je hoeft er geen eigen bond voor op te richten”, verzekerde Kramer. ,,Het zou ook heel goed met de ISU zelf kunnen.”

In de huidige situatie wordt vanaf 2021 per seizoen nog maar één wereldtitelstrijd georganiseerd: in de oneven jaren de WK afstanden en in de even jaren de gecombineerde WK sprint en WK allround.

De WK allround, en de WK sprint, worden in 2020 in het Noorse Hamar gehouden. ,,Of dat mijn laatste WK allround wordt? Ik hoop het niet. Ik ga sowieso nog een jaar door en misschien nog wel langer”, glimlachte Kramer, die de Winterspelen van Peking 2022 nog niet helemaal uit zijn hoofd heeft gezet.