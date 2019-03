Wild klimt naar tweede plaats op omnium

Kirsten Wild staat bij de WK baanwielrennen in Pruszkow na drie van de vier onderdelen tweede op het omnium. De titelverdedigster uit Zwolle eindigde in de afvalkoers als tweede achter de Amerikaanse Jennifer Valente.

In het klassement nadert Wild de Italiaanse Letizia Paternoster tot op twee punten. De nieuwe klassementsleidster, winnares van de scratch, nam de eerste plaats over van de Japanse Yumi Kajihara die de temporace had gewonnen. Wild was de eerste twee onderdelen respectievelijk als vierde en zesde geƫindigd. Paternoster heeft 104 punten, Wild 102 en Kajihara 98. Het slotonderdeel is de puntenkoers.

Wild won afgelopen winter bij wereldbekerwedstrijden drie keer een omnium en het eindklassement over het olympische onderdeel.