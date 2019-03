Tweede tijd Roest, Kramer negende op 500 meter

Schaatser Patrick Roest is prima begonnen aan de WK allround op de Olympic Oval in Calgary. De titelverdediger zette in de laatste race tegen ploeggenoot Sven Kramer de tweede tijd neer: 35,74 seconden (persoonlijk record). Alleen de Canadees Antoine Gélinas-Beaulieu was sneller: 35,53.

Kramer, die een matige start had, moest genoegen nemen met de negende tijd (36,41). Daardoor staat de negenvoudige winnaar meteen al voor een flinke inhaalrace op de 5000 meter, later op zaterdag. Hij moet ruim 6 seconden goedmaken op Roest.

De Noorse titelkandidaat Sverre Lunde Pedersen hield de schade op de eerste afstand beperkt. De nummer twee van vorig jaar, na een knullige val op de 10.000 meter, eindigde met een persoonlijke toptijd van 35,85 op de derde plek.

Ook de 36-jarige Douwe De Vries reed op het snelle ijs op de Canadese hooglandbaan een persoonlijk record: 36,46. Daarmee eindigde de Nederlands kampioen allround op de tiende plaats.

,,Ik dacht dat ik vals startte en dat ik zou worden teruggeschoten. Daardoor had ik een lichte hapering, mijn fout”, liet Kramer bij de NOS weten. ,,Dat kan een keer gebeuren, maar het is wel zonde. Ik hoopte dat ik er dichterbij zou zitten, maar 0,8 seconde op de winnaar is wel erg veel. Ik heb hier nu een zware job te doen. Normaal gesproken is het onmogelijk, maar er wachten nog drie afstanden. Ik moet de druk erop houden en hopen op foutjes bij de concurrenten. Maar Roest en Pedersen hebben fantastisch gereden op de 500 meter en ik niet.”

Kramer won in januari in Collalbo zijn tiende Europese allroundtitel. Roest eindigde in Italië als tweede, mede door een slecht ingedeelde race op de 10.000 meter. Pedersen pakte EK-brons.