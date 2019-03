Van Schip zesde na twee onderdelen ondanks val

Jan-Willem van Schip staat bij de WK baanwielrennen in Pruszkow halverwege het omnium op de zesde plaats. De coureur uit Schalkwijk, vrijdag winnaar van het goud op de puntenkoers, kwam op de temporace ten val, maar wist desondanks de wedstrijd nog als zesde af te sluiten. Eerder bereikte hij op het openingsonderdeel scratch eenzelfde klassering. De Spanjaard Albert Torres won het eerste onderdeel, de Brit Ethan Hayter won de temporace. Hij hield de Japanner Eiya Hashimoto en de Fransman Benjamin Thomas achter zich.

Hayter neemt de leiding over van Torres, die achter de Nieuw-Zeelander Campbell Stewart nu derde is. Van Schip was vorig jaar in Apeldoorn al goed voor zilver op de puntenkoers en op het omnium. Het omnium wordt zaterdagavond besloten met de afvalkoers en de puntenkoers.