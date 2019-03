Vijfde wereldtitel Sablikova, brons De Jong

Martina Sablikova heeft op imponerende wijze haar vijfde wereldtitel allround veroverd. De 31-jarige schaatsster uit Tsjechië sloeg toe op de afsluitende 5000 meter. Ze reed in de voorlaatste rit met 6.42,01 een wereldrecord en stelde daarmee de Japanse klassementsleidster Miho Takagi voor een zware opdracht.

De titelhoudster, die nog weinig ervaring heeft als stayer, mocht bijna 15 seconden verspelen op de langste afstand. In de slotfase van haar race moest ze zich echter gewonnen geven. Haar tijd van 7.02,72, een persoonlijk record, was nog wel goed voor zilver in het eindklassement.

Antoinette de Jong, die op de 5000 meter de vijfde tijd neerzette (6.56,26), consolideerde haar derde plaats in de eindstand. Ze behaalde eerder brons bij de WK allround in 2016. In de afgelopen twee jaar eindigde de 23-jarige Friezin als vierde.

Ireen Wüst moest genoegen nemen met de vijfde plek in eindrangschikking, nog achter Carlijn Achtereekte.