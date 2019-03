Roest: ik was deze keer echt de beste

Met twee ritzeges (5000 en 10.000 meter) en twee tweede plaatsen (500 en 1500 meter) prolongeerde Patrick Roest zijn wereldtitel allround in Calgary op indrukwekkende wijze. ,,Ik heb deze keer laten zien dat ik echt de beste ben”, sprak de 23-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma glunderend.

Roest kreeg vorig jaar in Amsterdam zijn eerste wereldtitel min of meer cadeau van de Noor Sverre Lunde Pedersen, die in het Olympisch Stadion volkomen onverwacht op de 10.000 meter onderuitging. ,,Deze wereldtitel geeft me daarom veel meer voldoening”, gaf hij toe bij de NOS. ,,Het was mooi om vorig jaar voor eigen publiek in Nederland wereldkampioen te worden, maar de manier waarop ik hier de wereldtitel heb veroverd, is toch wel een stuk mooier.”

Roest was naar eigen zeggen niet geschrokken van de tijd die zijn naaste belager Pedersen op de 10.000 meter (12.56,91) in de voorlaatste rit had neergezet. ,,Ik wist dat het mogelijk moest zijn om mijn marge van ruim 4 seconden op hem te verdedigen. Maar ik had nog wel een beetje stress voor de start. Het was toch een beetje afwachten hoe hard ik op dit ijs zou kunnen rijden.”

Na een aarzelende beginfase, net als op de 5000 meter, kwam Roest halverwege zijn beslissende race, tegen ploeggenoot Sven Kramer, goed op gang. ,,Ik moest er toch weer een beetje in komen, maar toen ik eenmaal lekker in mijn ritme zat, ging het weer naar verwachting. Ik heb hier deze twee dagen geen grote fouten gemaakt en dat was eerder dit seizoen wel anders. Je kunt wel zeggen dat ik veel heb geleerd, vooral mentaal. De meeste fouten zaten in mijn hoofd. Ik was en kon beter dan ik zelf dacht.”

Met twee wereldtitels op jeugdige leeftijd zouden er nog veel titels voor Roest in het verschiet kunnen liggen. De grote vierkamp staat echter internationaal ter discussie. Met ingang van volgend jaar wordt de WK allround niet meer jaarlijks gehouden. ,,Dat vind ik zonde. Dit toernooi moet elk jaar worden gehouden. Allrounden is voor mij het mooiste dat er is. Wat mij betreft volgen er nog heel veel wereldtitels.”