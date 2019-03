Triatlete Klamer aast op podiumplek Abu Dhabi

Rachel Klamer staat vrijdag als titelverdedigster aan de start van de openingsrace uit de WK-series in Abu Dhabi. De 28-jarige triatlete was vorig jaar de eerste Nederlandse winnares van een wedstrijd uit de hoogste internationale klasse. ,,Het geeft geen extra druk. Zenuwachtig ben ik nog niet, maar dat zal nog wel komen korter voor de wedstrijd”, vertelt Klamer in een vooruitblik van de triatlonbond.

Klamer kon haar succes in Abu Dhabi in de rest van het jaar niet herhalen. Ze eindigde na de finale in Gold Coast als tiende in de WK-series. ,,Vorig jaar begon ik mijn seizoen heel goed en eindigde ik het jaar minder, terwijl dat normaal altijd andersom was. Dat was even wennen. Hopelijk ben ik dit jaar iets constanter, maar uiteindelijk is het wel mijn doel om in Abu Dhabi weer op het podium te komen.”

Klamer komt zaterdag in Abu Dhabi ook in actie in de gemengde estafette met Marco van der Stel, Jorik van Egdom en Maya Kingma. De triatlonbond hoopt dit team op de Olympische Spelen van Tokio te krijgen, waar het teamonderdeel voor het eerst deel uitmaakt van het programma.