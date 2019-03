Van Gerwen stelt teleur in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft in de Premier League voor de tweede opeenvolgende keer niet gewonnen. De wereldkampioen en titelverdediger kwam in Aberdeen een gelijkspel overeen met de Schot John Henderson, 6-6. Henderson debuteerde in de Premier League.

Van Gerwen herstelde zich daarmee niet of nauwelijks van zijn nederlaag een week eerder tegen de Engelsman James Wade. Het was zijn tot nu toe enige verlies in de huidige editie van het lucratieve toernooi.

Raymond van Barneveld leed opnieuw een nederlaag. De Hagenaar, bezig aan zijn laatste jaar als prof, verloor van Peter Wright. De Schot won met duidelijk verschil, 7-3.

Na vijf speelronde deelt Van Gerwen de koppositie met Wade, Rob Cross en Gerwyn Price. Ze hebben allen 7 punten. Van Barneveld blijft laatste met 2 punten.