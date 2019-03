Márquez meteen razendsnel in Qatar

Marc Márquez heeft zich op de eerste racedag van het nieuwe seizoen in de MotoGP meteen laten gelden. De Spaanse vijfvoudig wereldkampioen was in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Qatar razendsnel op zijn Honda. Hij klokte met 1.53,380 de snelste ronde ooit op het circuit van Losail. Hij was bijna een halve seconde sneller dan landgenoot Maverick Viñales, die op zijn Yamaha 1.53,854 noteerde.

Valentino Rossi, die op 40-jarige leeftijd aan zijn 24e seizoen in het WK wegrace is begonnen, was de snelste in de eerste vrije training, maar in de tweede kwam de Italiaanse negenvoudig wereldkampioen niet verder dan de zeventiende tijd.

Bo Bendsneyder deed het heel behoorlijk in de trainingen van de Moto2. De Rotterdammer opende met de derde tijd in de eerste sessie, in de tweede zette de coureur van RW Racing GP de twaalfde tijd neer.

De kwalificaties voor de Grand Prix van Qatar zijn zaterdag, de races zijn zondag.