Schulting foutloos op eerste dag WK

Suzanne Schulting heeft op de openingsdag van de WK shorttrack in Sofia geen fouten gemaakt. De Europees kampioene plaatste zich op alle afstanden voor de volgende ronde. Zonder problemen kwam de 21-jarige Schulting de heats van de 1500, 500 en 1000 meter door.

De olympische kampioene op de 1000 meter veroverde begin dit jaar in Dordrecht de Europese titel. Schulting weet dat bij de WK in Sofia iedereen naar haar kijkt. ,,Ik ga weer voor goud”, zei ze in de aanloop naar het mondiale toernooi in de Bulgaarse hoofdstad. ,,Het is lastig te zeggen of ik alleen dan tevreden ben. Ik heb bij een WK namelijk nog nooit op het podium gestaan, dus dat hoop ik sowieso te bereiken.”

Op de 1500 meter staat Schulting in de halve finales, op de twee andere afstanden in de kwartfinales. Rianne de Vries ging door op de 500 en 1000 meter, Lara van Ruijven alleen op de kortste afstand. Bij de mannen ging Itzhak de Laat door op de 500 en 1500 meter, Dylan Hoogerwerf alleen op de 1000.