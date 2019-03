Adam Yates wint koninginnenrit in Catalonië

Adam Yates heeft in de Ronde van Catalonië de derde etappe, de koninginnenrit, op zijn naam geschreven. De renner van Mitchelton-Scott was bergop de snelste van een kopgroep van vijf.

In de laatste kilometers ontstond er een kopgroep van vijf, met daarin drie Colombianen: Miguel Ángel López, Egan Bernal en Nairo Quintana. Ook Dan Martin behoorde tot het gezelschap. Diverse aanvallen hadden geen succes en in de sprint maakte Yates het af.

Steven Kruijswijk werd zesde en hij kwam op een halve minuut van de winnaar binnen in Vallter 2000. Wilco Kelderman eindigde op 51 seconden van Yates als negende.

De Belg Thomas De Gendt, de winnaar van de eerste etappe, blijft de leider in het algemeen klassement. Kruijswijk staat op 1.06 zevende in het klassement en Kelderman is gestegen naar de tiende plek (+ 1.28).

Donderdag staat er opnieuw een bergetappe op het programma. Dan is La Molina na 150 kilometer de finishplaats. De koers uit de WorldTour duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar ging de eindoverwinning naar Alejandro Valverde.