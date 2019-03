Cheptegei onttroont Kamworor op WK cross

De Oegandese atleet Joshua Cheptegei is de nieuwe wereldkampioen veldlopen. Hij zegevierde in de 10,2 kilometer lange cross in het Deense Aarhus. Hij hield zijn landgenoot Jacob Kiplimo net achter zich. Bovenal troefde Cheptegei de Keniaan Geoffrey Kamworor af. De tweevoudig wereldkampioen kon geen derde WK-goud aan zijn palmares toevoegen en moest genoegen nemen met brons.

Voor Cheptegei was de voldoening extra groot omdat hij op de vorige WK, in 2017 in Kampala, een enorme inzinking kreeg. Hij lag nota bene aan de leiding met ingaan van de laatste ronde, maar ineens stokte zijn tempo. Hij zwalkte als dertigste over de meet.

De Oegandees is geen onbekende in Nederland. Hij won vorig jaar de Dam tot Damloop en scherpte in de Zevenheuvelenloop het wereldrecord op de 15 kilometer aan tot 41 minuten en 5 seconden.